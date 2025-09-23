Вторник, 23 Сентября 2025 12:38

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян прокомментировал ранее сделанное им заявление <Правительство - это я>.

<Проходил брифинг, собрались 20 журналистов и мне говорят о позиции правительства. Это они мне разъясняют позицию правительства и еще говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще? Мне, что, надо было сказать, подождите, сейчас пойду, у меня есть телефон, по которому могу позвонить и уточнить позицию правительства? Или может я сказал, что правительство - это только я?>, - заявил он 23 сентября в ходе панельной дискуссии на полях <Четвертого армянского форума демократии>.

<Да, это я, г-н Сакунц (правозащитник, который сидел рядом с ним на панельной дискуссии), сказал, и я ответственен за все. Есть вопросы? И да, всему госаппарату этого не хватает, чтоб все говорили о собственной ответственности, а то визируют документы другим>, - подчеркнул премьер.

Напомним, что 28 августа Пашинян, отвечая на ремарку журналиста о том, что даже правительство признает обязательность исполнения Стокгольмского арбитражного суда, заявил: <Кто сказал, что правительство признаёт обязательность исполнения решения Стокгольмского арбитража? Кто высказал такую позицию - пусть прямо сейчас напишет заявление и уйдёт. Абсолютно недопустима такая позиция>. В ответ на замечание журналиста о том, что такую позицию выразило само правительство, Пашинян ответил: <Правительство - это я. Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, чья позиция отличается от моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и выйдут из здания. Если нет - я сам их уволю>. На вопрос о возможных последствиях для государства в случае невыполнения решения, Пашинян ответил, что в арбитраже правительство одержало победу и будет отстаивать свою позицию.

На следующий день после <известного брифинга> Пашиняна в правительстве - 29 августа был уволен руководитель Офиса представителя Армении по международным правовым вопросам аппарата премьера РА Липарит Дрмеян. Между тем, именно Дрмеян в ответ на письмо главы КРОУ Месропа Месропяна руководителю аппарата премьера от 6 августа, отметил, что, как правило, оно подлежит обязательному и немедленному исполнению для сторон с момента вынесения срочного решения.