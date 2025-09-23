Вторник, 23 Сентября 2025 11:54

АрмИнфо.Принятие новой Конституции сделает демократию в Армении более институциональной. Такого мнения придерживается премьер- министр Никол Пашинян.

<Самая важная институциональная задача на будущее 5-летие - создать органическую связь между судебной властью и народом>, - заявил

Пашинян 23 сентября в ходе панельной дискуссии на полях <Четвертого армянского форума демократии>.

По его словам, судебная власть в РА не только <не исходит из народа>, но и оторвана от него. В этом ключе, заметил он, в контексте новой Конституции вырабатываются предложения, направленные на решение этой задачи.

<Есть также предложение, сгенерированное в политической команде. Речь идет о внедрении института присяжных поверенных. Это позволит окончательно решить эту проблему>, - указал он.

Как указал Пашинян, власти Армении ранее говорили, что не имеют отношение к судебной власти. Этому никак не могли не нарадоваться в том числе внешние силы. <Многие решения были приняты под диктовку определенных кругов, в том числе зарубежных, что является одним из методов гибридной войны>, - сказал он.

Напомним, что 15 апреля в парламенте страны Пашинян заявил, что в новой редакции Конституции Армении нужно рассмотреть внедрение института присяжных поверенных в судах республики. По словам Пашиняна, в армянском обществе есть ощущение того, что законность и правосудие в республике вершат чуждые народу люди. Это чувство обостряется на фоне ожиданий о возвращении государству награбленного имущества. Разрешить ситуацию, и развеять существующие сомнения, отметил он, можно будет путем внедрения суда присяжных. Указав на то, что в маленькой стране, где все друг друга знают, родственные связи очень сильны, премьер признал, что данная система может и не сработать. Но и сегодня есть проблемы в действующей судебной и правоохранительной системах, а внедрив институт присяжных поверенных в судах республики, само правосудие не будет отрезано от народа. <Наоборот она будет так же справедлива как народ. А народ справедливее любого премьер- министра, министра, депутата, судьи, прокурора, следователя и полицейского>, - заявил Никол Пашинян.

20 сентября на съезде правящей партии <Гражданский договор> Пашинян заявил, что после получения большинства голосов в выборах 2026 года власти инициируют процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума