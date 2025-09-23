Вторник, 23 Сентября 2025 11:53

АрмИнфо. В Нью-Йорке, в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян принял участие и выступил с речью на закрытой министерской дискуссии в формате круглого стола на тему "Поощрение и защита прав человека в рамках реформ ООН80".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Абисогомонян подчеркнул приоритетную роль защиты прав человека в системе ООН как залог прогресса в сферах мира, безопасности и развития. Подчеркнув важность укрепления механизмов раннего предупреждения и предотвращения, заместитель министра иностранных дел подчеркнул необходимость развития потенциала для борьбы с нарушениями прав человека и защиты уязвимых групп.

Абисогомонян также указал на необходимость финансирования защиты прав человека, направленного на быстрое реагирование на нарушения и предотвращение дальнейших кризисов, а также обеспечение подотчетности и справедливости.

Заместитель министра иностранных дел подтвердил готовность Армении сотрудничать с международными партнерами в деле укрепления прав человека.