Президент Туркменистана принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи

АрмИнфо.Сегодня в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи в ознаменование 80-летия образования Организации Объединённых Наций.

Пленарное заседание предварили выступления молодёжного хора «Sing for Hope» под руководством Майкла Тиллмана, хора Метрополитен-опера и пианиста Дэвида Уоткинса в зале Генассамблеи ООН.

По завершении концерта выступила Председатель Генеральной Ассамблеи ООН г-жа Анналена Бербок.

Затем был продемонстрирован видеофильм, посвящённый 80-летию ООН.

Далее состоялось выступление ­Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Затем выступили экс-Президент Либерии г-жа Элен Джонсон-Серлиф, экс-Премьер-министр Норвегии г-жа Гру Харлем Брунтланн, лауреат Нобелевской премии мира г-жа Мария Ресса, рассказав о роли ООН в обеспечении мира, безопасности, устойчивого развития и прав человека.

Особое значение мероприятию придало выступление Посла мира, поэтессы Марьям Букар Хассан.

Туркменистан как нейтральное государство проводит внешнюю политику, нацеленную на укрепление мира, стабильности и международного сотрудничества. Туркменистан – первое в мире государство, нейтралитет которого признан ООН. Данный статус проявляется в многочисленных международных инициативах нашей Родины, вносящих вклад в поддержание глобальной безопасности.

Как отметил Герой-Аркадаг на состоявшемся 19 сентября нынешнего года заседании Халк Маслахаты, нейтралитет Туркменистана – достояние не только туркменского народа, но и всего человечества. Нейтралитет – это доктрина, которая провозглашает миру нашу деятельность, побуждающую к миру и сотрудничеству и призывающую народы к дружбе, братству и единству. Она придаёт нашему мужественному народу, созидающему во имя великого будущего Отчизны, сил и энергию для новых свершений. Инициативы Туркменистана по укреплению между государствами мира и доверия удостаиваются поддержки со стороны международного сообщества. Свидетельство тому – признание Организацией Объединённых Наций трижды статуса постоянного нейтралитета нашей Родины.

Выдвижение инициатив по упрочению мира и безопасности является одним из основных направлений миротворческой политики Туркменистана. Наша страна активно продвигает решения, нацеленные на предотвращение конфликтов и поддержку диалога между государствами. Усилия в данном направлении демонстрируют приверженность Туркменистана принципам ООН и его позицию в качестве надёжного партнёра Организации в достижении глобальных целей.

Резолюции Генассамблеи ООН, принятые по инициативе Туркменистана, играют существенную роль в формировании международной повестки по вопросам мира. Наиболее значимая из них – Резолюция об объявлении 2023 года «Международным годом диалога как гарантии мира», которая подчёркивает важность конструктивного диалога для разрешения конфликтов. Данная инициатива Туркменистана нашла широкую поддержку со стороны государств-членов ООН и послужила основой для укрепления глобальной безопасности.

Ещё одна важная Резолюция, принятая по предложению Туркменистана, – «2025 год – Международный год мира и доверия». Данная инициатива была выдвинута Президентом Сердаром Бердымухамедовым и единогласно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН. Принятие этого документа является признанием вклада Туркменистана в продвижение идей мира и отражает его позицию как нейтрального государства, способного объединять страны вокруг общих ценностей.

Как известно, в 2025 году отмечаются две значимые даты – 30-летие нейтралитета Туркменистана и 80-я годовщина образования ООН. Сов­падение двух юбилейных дат проявляет историческую взаимосвязь между Туркменистаном и ООН. За минувшие 30 лет со дня обретения нейтралитета наша страна доказала, что этот международный статус является эффективным инструментом содействия миру.

Туркменистан проводит открытую и справедливую внешнюю политику, основанную на принципах равноправия, уважения суверенитета других государств и невмешательства в их внутренние дела. Эта политика позволяет нашей стране поддерживать конструктивные отношения с разными государствами, в том числе с соседними по региону.

Инициатива «Диалог – гарантия мира», которая является одной из важных составляющих сотрудничества Туркменистана с ООН, направлена на развитие диалога как основного механизма для предотвращения конфликтов и укрепления доверия между народами. Эта провозглашённая Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Героем-Аркадагом инициатива как новая философия в межгосударственных отношениях получила широкую поддержку международного сообщества.

Сегодня «Диалог – гарантия мира» последовательно осуществляется, и Туркменистан поддерживает тесное сотрудничество с ООН для её реализации на международной арене. Наша страна предлагает платформы для обсуждения актуальных вопросов глобальной Повестки дня, что отражает принципы Туркменистана, которые выражаются в том, что мира можно достичь только путём взаимопонимания.

Данная инициатива предусматривает не только политические аспекты, но и культурные обмены, способствующие выработке согласованных решений. Туркменистан, проводя совместно с ООН различные мероприятия, задействует национальную культуру как инструмент миросозидания. Это подчёркивает роль культуры в укреплении глобальной солидарности и обеспечении мира.

В рамках сотрудничества с ООН наша страна, активно участвуя в работе различных структур Организации, в том числе Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, регулярно информирует о своей миротворческой деятельности и выдвигает новые идеи по глобальной Повестке дня, что не только укреп­ляет авторитет Туркменистана, но и способствует реализации целей ООН по обеспечению мира.

Туркменистан в рамках ООН продвигает также резолюции по устойчивому развитию и экологии. Эти документы, соответствуя целям глобальных усилий по борьбе с изменением климата, демонстрируют направленность миротворческой политики нашей страны не только на обеспечение безопасности, но и на долгосрочное благополучие на планете.

Туркменистан также занимает активную позицию в инициативах по обеспечению стабильности в регионе. Принятие по предложению нашего государства 28 июля 2022 года на Генеральной Ассамблее ООН Резолюции «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» стало важным событием как для региона, так и для всей системы международных отношений. Выдвинутый Туркменистаном базовый политико-правовой документ закрепляет принципы долгосрочного сотрудничества и мира в центре Евразии.

Принятие резолюций «Международный день нейтралитета», «Международный год мира и доверия», а также «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» – это результат глубоко продуманной и последовательной внешнеполитической стратегии нашей страны. Туркменистан не только выдвигает инициативы, но и демонстрирует готовность добиваться их признания и практической реализации в международном пространстве. Такая последовательность укрепляет уверенность в миротворческом внешнеполитическом курсе нашей страны.

Опыт Туркменистана, будучи примером для других государств, свидетельствует, что принципы нейтралитета и превентивная дип­ломатия являются мощными инструментами для обеспечения мира и стабильности, а активная позиция на международной арене позволяет вносить действенный вклад в решение глобальных проблем.

