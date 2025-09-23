Вторник, 23 Сентября 2025 10:27

АрмИнфо. Гуманитарная инициатива "Аврора" объявила имена четырёх героев "Авроры" 2025 года, которые будут бороться за премию в размере $1 миллиона за глобальную гуманитарную деятельность.

Как сообщает пресс-служба гуманитарной инициативы, ими стали Салли Бейкер из Великобритании, Джамаль Эль-Тайеб из Судана, Зухайр Лахна из Марокко и Джилл Симани из США/Южного Судана. Они были отобраны Отборочной комиссией премии "Аврора" из более чем 800 номинаций и представлены в качестве победителей на брифинге и дискуссии в Нью-Йорке, организованных совместно с Американским зарубежным пресс-клубом (OPC). Один из этих четырёх героев станет лауреатом премии "Аврора" этого года. Её имя будет объявлено на церемонии награждения в Нью-Йорке 6 ноября.

В гуманитарной инициативе заметили, что несмотря на обострение гуманитарных кризисов и сокращение международного финансирования, эти выдающиеся личности продолжают действовать и менять жизнь своих сообществ, рискуя собственной жизнью ради спасения детей в зонах военных действий, обеспечивая работу больниц даже под обстрелами и предоставляя жизненно важную медицинскую помощь в отдалённых и затронутых конфликтами районах.

Герои "Авроры" 2025 года: Салли Беккер - гуманитарный деятель, которая спасла сотни детей из осаждённых районов во время конфликтов

в Боснии и Косово и основала организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь детям. С тех пор Беккер расширила свою деятельность на Ирак, Украину и сектор Газа, запустив программу телемедицины, которая связывает местных врачей с глобальной сетью педиатров.

Джамаль Эль-Тайеб - врач, благодаря которому больница Аль-Нао в Омдурмане, один из последних медицинских центров Большого Хартума,

продолжает работать с начала войны в апреле 2023 года. Под руководством доктора Эль-Тайеба больница продолжает работать и, несмотря на постоянные бомбардировки, острую нехватку ресурсов и разрушающуюся инфраструктуру, помогла спасти сотни жизней.

Зухаир Лахна - акушер-гинеколог, более двух десятилетий проработавший в зонах конфликтов и стихийных бедствий, оказывая медицинскую помощь, обучая местный персонал и координируя гуманитарную помощь. Доктор Лахна работал в Афганистане, Демократической Республике Конго, Сирии, Йемене, Ливии, Уганде и, совсем недавно, в секторе Газа, где он регулярно оказывает медицинскую помощь с октября 2023 года.

Джилл Симан - врач, соучредитель организации Medical Aid South Sudan, которая уже более трёх десятилетий оказывает жизненно важную помощь жителям пострадавшего от конфликта района Олд-Фангак, ежегодно принимая около 40 000 пациентов. Доктор Симан является пионером во внедрении протоколов профилактики висцерального лейшманиоза и туберкулёза в сельских районах Южного Судана и Аляски, обучая и оказывая практическую поддержку местным медицинским работникам. "Эти четыре героя премии "Аврора" напоминают нам о том, что даже в самые трудные времена мужество, сострадание и самоотверженность немногих могут осветить путь для многих. Для нас большая честь отметить их выдающуюся работу и надежду, которую они несут самым уязвимым слоям населения мира", - сказал председатель Отборочной комиссии премии "Аврора" и содиректор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи.