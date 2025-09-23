Вторник, 23 Сентября 2025 10:26

АрмИнфо. На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, опираясь на итоги Вашингтонского саммита мира, состоявшегося 8 августа, министры обменялись мнениями о возможных шагах по продвижению повестки дня в области мира. Министры договорились продолжить диалог.