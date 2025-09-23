Вторник, 23 Сентября 2025 10:23

АрмИнфо. Это большой позор и неизгладимое клеймо, что власти Армении даже спустя 5 лет после войны 2020 года не представили и не обнародовали список жертв той войны и последующих трагедий. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат Национального Собрания РА Самвел Фарманян.

"Политические спекуляции относительно числа жертв с армянской стороны (цифра 5000 циркулирует в общественном дискурсе и прессе с момента окончания войны, при этом власти настаивают на преувеличении этой цифры) являются следствием двух простых обстоятельств: во-первых, правительство не опубликовало список жертв, а во-вторых, первая мысль, которая возникает у общественности относительно слов Никола (премьер- министра РА Никола Пашиняна) и его правительства, не только на эту, но и на любую тему, - это сомнение и скептицизм. Много лет назад один таксист прекрасно сформулировал это так: "Когда Никол вас приветствует, сначала проверьте, не наступил ли уже вечер?"

- написал экс-депутат.

Он обратился также к журналистам помочь внести окончательную ясность в этот вопрос.

"27 сентября 2021 года сами власти РА заявили, что число жертв войны 2020 года, имеющих гражданство РА, составило 3781, а 283 из них считаются пропавшими без вести. В то же время тогдашние власти Арцаха заявили, что в войне 2020 года погибли 822 гражданина с гражданством НКР, а 65 числятся пропавшими без вести.

Учитывая, какова, к сожалению, судьба пропавших без вести, получается, что общее число человеческих потерь с армянской стороны только в войне 2020 года составило не менее 4951. Хотя я этого и не утверждаю, у меня есть большие сомнения, что Никол Пашинян, в своей безнравственной логике "+- 50" после окончания войны, намеренно ввёл в оборот только число жертв с гражданством РА, и именно в этом корень обмана и манипуляций. Между тем, общее число жертв с гражданством РА и НКР - это именно то, что широко распространено в нашем общественном дискурсе. Не считая, конечно, 224 жертв во время азербайджанского вторжения 2022 года, а затем и числа наших жертв в Арцахе во время сентябрьской войны в 2023 год, то есть число наших жертв в войнах, развязанных Николом Пашиняном, превышает 5000, а именно 5074. Прошу наших журналистов помочь, прояснить и проверить, верны ли данные за 2020 год, представленные Николом и правительством. В статистике жертв войны учитывались ли также жертвы, являвшиеся гражданами НКР, или он вообще дискриминировал их в отношении жертв? И включены ли наши жертвы во время азербайджанского вторжения 2022 года и войны 2023 года в эту "статистику", на которую он и его правительство часто ссылаются? Давайте просто умолчим о десятках мучительных жертв, которые мы понесли в мирных условиях и в результате халатного управления", - написал Фарманян.