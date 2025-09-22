Понедельник, 22 Сентября 2025 20:42

АрмИнфо. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос 21 сентября завершила свой визит в Азербайджан и Армению, подтвердив приверженность ЕС миру, стабильности и экономическому развитию на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, по итогам визита Кос на Южный Кавказ.

В сообщении отмечается, что ЕС стремится укреплять связи с обеими странами, интегрируя реформы с мерами по развитию "мягкой взаимосвязанности" и целевыми инвестициями в инфраструктуру.

"ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в региональную взаимосвязанность. Открывая торговые пути, соединяя инфраструктуру и сближая людей, мы можем превратить сегодняшнюю возможность в прочный мир и общее процветание. Заявления, сделанные во время моего визита, подкрепляют это видение конкретными ресурсами, превращая недавний дипломатический прогресс в ощутимые результаты для всего региона", - отметила Кос.

Сообщается, что в Азербайджане комиссар Кос согласилась создать Экономическую рабочую группу высокого уровня для укрепления экономического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном и стимулирования инвестиций в рамках программы "Глобальный шлюз". Она также объявила о намерении оказать дополнительную поддержку районам, пострадавшим от мин. В рамках инициативы "Команда Европы" ЕС и его государства- члены будут ведущим донором гуманитарного разминирования в Азербайджане, предоставляя до 23 миллионов евро.

В Армении было объявлено о принятии второго транша Плана ЕС по повышению устойчивости и росту в размере 270 миллионов евро, общей стоимостью 202,5 миллиона евро. Это финансирование укрепит реформы и социально-экономическую устойчивость. В ходе своего визита комиссар Кос также инициировала политический диалог высокого уровня для мониторинга хода реформ по стратегическим приоритетам двусторонней повестки дня. ЕС также поддержит демократическую устойчивость Армении и честность выборов в преддверии парламентских выборов 2026 года.