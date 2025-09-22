Понедельник, 22 Сентября 2025 20:06

АрмИнфо.Ушел из жизни командир легендарного танка у Шуши, полковник Гагик Авшарян.

Согласно СМИ, армянский танк Т-72 под номером 442, которым командовал Гагик Авшарян, первым подошел к Шуши в ходе первой карабахской освободительной войны, но был подбит.

Члены экипажа танка Ашот Аванесян и Шаген Саркисян погибли, а Гагик Авшарян, по счастливой случайности, остался жив.

Танк долгое время являлся символом победы в первой войне вокруг Нагорного Карабаха и являлся одной из визитных карточек Арцаха. Танк был демонтирован с постамента на въезде в Степанакерт азербайджанцами в 2023 году после насильственного захвата Арцаха.