 Понедельник, 22 Сентября 2025 18:39
Жизнь в приграничных селах Армении – разносторонний взгляд на одни и те же проблемы  

Жизнь в приграничных селах Армении – разносторонний взгляд на одни и те же проблемы  

АрмИнфо. Села Тртерук и Кутакан Гегаркуникской области Армении находятся вблизи от границы с Азербайджаном. Жизнь в них складывается немного иначе, чем в других населенных пунктах Армении. Проблемы, с которыми сталкиваются их жители разнообразны, но самой главной остается одна – безопасность.  

 

Тртерук. 

 

В селе Тртерук жители занимаются обработкой земли и животноводством. При этом, в селе в основном проживают женщины и дети – редко по пути можно встретить мужчин. Они в основном находятся на заработках: кто в Ереване, а кто в России. Это связано, в частности, с тем, что в деревне работы практически нет, либо она требует определенных знаний, в то время как мужская часть населения деревни в основном может выполнять строительные работы. За последнее время из деревни, по рассказам жителей, уехала только одна семья, которая так больше не вернулась. Основная причина - отсутствие работы и страх войны. Мартиросян Храчья, жительница деревни Тртерук рассказала, что отсутствие постоянной работы в деревне сильно затрудняет жизнь с четырьмя детьми. “Нам хотелось бы, чтобы жизнь тут стала чуть легче, чем сейчас. Для этого необходима работа. Мы хотели бы обеспечить нашим детям хорошее будущее, лучше, чем оно было у нас”, - отметила Храчья.  

 

 Другая жительница этой же деревни Манукян Гегецик считает, что ереванцам очень повезло – их жизнь ей кажется раем. Так, по ее словам, очень сложно каждый раз возвращаться в деревню после того, как едешь в столицу. Там, в Ереване, обучается ее сын, и люди, как ей кажется, живут в столице очень счастливо. Здесь же, в деревне, как заметила Гегецик, привыкаешь жить под звуки выстрелов. Хотя, она заверила, что в последнее время их стало слышно все меньше. “Однако, с другой стороны, у нас тут дом, скот, у нас у всех тут семья. Как мы можем это все оставить, да и куда нам идти. Самое главное, чтобы здесь было мирно, и была бы хоть какая работа. Дома некоторые в полуразваленном состоянии, а была бы работа, мы сами их и отстроили бы, чтобы нашим детям было чему радоваться. Но, тут, в деревне, мы все живем одинаково, поводов для зависти нет. Мы все равны друг перед другом – по сути, мы как одна большая семья”, - заверяет Гегецик.  

 

Один из самых пожилых жителей деревни – Харибян Карапет (86 лет – ред.) вместе с женой Харибян Варди (77 лет – ред.) являются вовсе беженцами из Шамхора. В Тртеруке, по их словам, им приходится выживать, поскольку в силу своего возраста много работать они не могут. С ними живет только один из сыновей, все остальные дети живут отдельно – часть в России, часть в Иджеване, а некоторые в других деревнях. У них 18 внуков и 12 правнуков. 

  

Они заявляют, что не верят в мир, о котором теперь постоянно говорят власти Армении и призывают других также не доверять этим заявлениям. “Наверное, многие даже и не знают, что тут проживают люди. У нас даже нет главы общины. В последний раз, от обстрелов, была повреждена пекарня, которую до сих пор не восстановили. Правительство ставит большую разницу между деревнями, и наше село с их точки зрения находится в недостаточной близости от границы”, - отмечает Харибян Варди.  

 

 

 

Кутакан.  

 

Жители этой деревни сталкиваются почти с аналогичными проблемами и занимаются они тем же – либо животноводством, либо сельским хозяйством. Муж Овсанны, жительницы Кутакана, тоже находится на заработках, а до этого он был участником трех войн, и служил в Карвачаре, Сисиане и Джермуке.  

 

В деревне, как рассказывает Овсанна, уже 10 лет как нет магазина, и чтобы покупать еду, им приходится ездить в Варденис. Причем, доезжать им приходится на такси, поскольку транспорта просто нету. “Магазина нет, потому что деревню считают маленькой. Нет также аптек и детского сада. Раньше у нас был хотя бы скот, но после войны 13 сентября 2022 года (столкновение на армяно-азербайджанской границе, когда азербайджанские войска начали интенсивную атаку на суверенные территории Армении – ред.) мы весь скот продали. Тогда, у дома от выстрелов поломались все стекла; они до сих пор в этом состоянии. Муж на заработках в России, но даже там работа не всегда есть”, - рассказывает жительница Кутакана.  

 

Однако, даже не смотря на эти трудности, Овсанна говорит, что намерений уезжать из деревни у них нет. “Конечно, с одной стороны и некуда. Да и как оставить дом, который у нас тут есть. Но жить сложно; дети, которые обучаются в университете, ездят на учебу на такси из-за отсутствия транспорта. И даже при всех этих проблемах я продолжаю считать, что наша деревня самая лучшая”, - улыбаясь отмечает Овсанна.  

 

В свою очередь мать пяти детей, Лилит Симонян подтвердила, что одним из самых сложных вопросов остается вопрос транспорта, поскольку деревня оторвана и из года в год количество людей в ней только уменьшается. “Но, даже несмотря на это, в деревне все еще есть дети, которые тесно с ней связаны и не собираются уезжать. Мальчики тут начинают работать с 15 лет, либо сельским хозяйством, либо в качестве рабочих. Сначала люди тут живут со страхом, но потом даже к этому привыкаешь. Хотя, в последнее время тут спокойно и выстрелов не слышно. Занимаясь нашими повседневными делами, мы порой даже забываем, что живем прямо на границе”, - рассказывает Симонян.  

 

Так, дочка Лилит Симонян – Татев, подтверждает, что уезжать из деревни не собирается, только если ради учебы, но с намерением вернуться. Она мечтает стать фармацевтом, и даже в этом ее желании кроется стремление помочь своей деревне. Как рассказывает Татев, она активист и вместе с другими ребятами она собирает шиповник, который продает своему постоянному покупателю. На собранные деньги ребята уже решили множество деревенских проблем – приобрели предметы первой помощи, купили елку для школы. Помимо этого, как рассказала Татев, они также проводят семинары и рассказывают, как обеспечить свою защиту в социальных сетях в эпоху развития технологий.  

 

“Я связываю свою жизнь с деревней. В будущем я хочу инвестировать в свой маленький бизнес. Когда я выучусь на фармацевта, то начну изготавливать лекарства из растений, которые растут на склонах наших гор, и таким образом я помогу решить еще одну проблему нашей деревни”, - поделилась Лилит Симонян.  

 

 

 

Губернатор Гегаркуника – реакция на проблемы жителей.  

 

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян, в свою очередь, попытался рассказать, по каким причинам некоторые проблемы жителей приграничных сел пока что не были решены. Касаясь жалоб по части того, что между деревнями ставится различие, он пояснил, что тут вопрос заключается в том, на каком расстоянии деревня находится от границы. Так, по его словам, в зависимости от расстояния определяется входит деревня в список приграничных сел или нет. “Помимо этого, у нас на сегодняшний день есть территории, которые находятся под оккупацией соседней страны (Азербайджан – ред.), во многом проблема связана именно с этим. То есть, другими словами, у нас просто есть первоочередные проблемы, и населенные пункты, которые, как нам кажется, сталкиваются в данный момент с большими проблемами”, - пояснил Саркисян.  

 

Касаясь поднятого жителями вопроса отсутствия магазинов, губернатор Гегаркуника заявил, что в данном случае вопрос должен быть направлен не администрации, а частному лицу, которое будет заинтересовано в открытии магазина в населённых пунктах.  “В данном случае к администрации области логичнее было бы обратиться по вопросу, например, освобождения частных лиц от налога или осуществлении другого поощряющего проекта, чтобы бизнес хотел бы там задержаться”, - пояснил Саркисян.  

 

При этом, он пообещал заняться этим вопросом, в частности понять, как можно заинтересовать бизнес в открытии магазинов и осуществлении других вложений. Губернатор также признал, что в деревнях на самом деле имеется проблема с транспортом, и касается она не только приграничных сел, но и всей области. В связи с этим, по его словам, в прошлом году решение этого вопроса попытались предоставить одному оператору, однако, как заметил Саркисян, по итогам конкурса его так и не было найдено. В частности, как пояснил губернатор, это связано с проблемой необходимости большого объема вложений.  

 

“По словам инвесторов, объем инвестиций большой, а их самоокупаемость занимает много времени, из-за чего эти вложения являются неэффективными. Кроме того, они не хотят делать большие вложения в бизнес, приносящий маленькую доходность”, - заметил Саркисян. 

 

По его словам, предпринимались и другие варианты для решения этой проблемы, однако на данный момент они выбрали пока что достаточно затратный для них вариант: временно расходы для обеспечения транспорта община взяла на себя, до тех пор, пока не найдется заинтересованная сторона, готовая в это вложиться.  “И даже в этом случае, снова будет организован конкурс, в котором также примет участие общинная акционерная компания, и в случае, если заинтересованности со стороны частного сектора так и не возникнет, то задача обеспечения населенных пунктов транспортом останется все также на общине”, - отметил губернатор.  

 

Он коснулся и многочисленных жалоб жителей деревень по части отсутствии ремонта дорог. Саркисян заверил, что и у этой проблемы есть логичное объяснение. Связано оно, по его словам, все также с очередностью выполнения  задач, в зависимости от их важности. “Пока мы не построим все школы, мы не можем начать заниматься ремонтом дорог. Поскольку, на данном этапе, постройка школ происходит с использованием тяжелой техники. В таком случае нам придется, по сути, проделать ту же работу дважды. Именно поэтому дорога начнет ремонтироваться именно на том этапе, когда для строительства школ больше не понадобиться использования тяжелой техники, которая может повредить эти самые дороги”, - резюмировал губернатор.  

 

Отметим, что материал был подготовлен в рамках пресс-тура, организованного армянским офисом Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

