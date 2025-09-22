Понедельник, 22 Сентября 2025 17:41

АрмИнфо.Президент Торгово­промышленной палаты Вана Недждет Таква заявил, что нормализация отношений между Турцией и Арменией может открыть новые экономические и туристические возможности для Вана. Об этом сообщает сайт Ermenihaber.

Источник отмечает, что в ходе встречи с журналистами Таква отметил, что просветительские кампании, организованные в Иране и Ираке, посвященные Вану, получили большой резонанс, аналогичную инициативу планируется реализовать и в Армении. Он подчеркнул, что нормализация отношений между Турцией и Арменией - их самое большое ожидание. По его словам, интерес граждан Армении к Вану должен быть превращен в возможность. Таква сообщил также, что Торгово-промышленная палата Вана регулярно поднимает вопрос об открытии границ.

"Игдыр и Карс наиболее активны в этом направлении, мы постоянно их поддерживаем. За время нашей работы мы также посетили Армению, где нас тепло приняли", - добавил он.