Понедельник, 22 Сентября 2025 17:31

АрмИнфо.Популярная площадка Rate.am и IDBank объявляют о запуске нового цифрового сервиса, предназначенного для купли-продажи валют быстро, удобно, выгодно- платформу Rate.Trading. Передовое решение позволяет как физическим, так и юридическим лицам безопасно осуществлять сделки онлайн, используя самые выгодные рыночные курсы, формируемые на основе спроса и предложения участников платформы.

Платформа на данном этапе поддерживает операции с девятью основными востребованными на рынке валютами: армянским драмом (AMD), долларом США (USD), евро (EUR), российским рублём (RUB), дирхамом ОАЭ (AED), фунтом стерлингов (GBP), китайским юанем (CNY), японской йеной (JPY) и швейцарским франком (CHF); Комиссия составляет 0,3% от суммы транзакции.

Rate.Trading предлагает два типа сделок:

«Рыночная цена» - пользователь осуществляет куплю или продажу мгновенно по наиболее выгодному курсу, доступному на платформе,

«Фиксированная цена» – данный вариант даёт возможность пользователю самому задать желаемый курс операции купли/продажи. Для совершения сделки или установки фиксированной цены на торговом счёте должна быть достаточная сумма продаваемой валюты.

Указанные опции обеспечивают пользователям максимальную гибкость и контроль над курсами и суммами сделок. Операции купли или продажи осуществляет IDBank.

Для использования платформы необходимо зарегистрироваться на Rate.Trading и синхронизировать счета в IDBank (данный банк является базовым обслуживающим контрагентом платформы). Для осуществления сделок нужны также специальные торговые счета в разных валютах по выбору пользователя, привязанные к профилю. Торговые счета открываются в IDBank автоматически в процессе синхронизации, что обеспечивает высокий уровень финансовой безопасности и удобство осуществления сделок.

Благодаря простому интерфейсу, полной цифровизации процессов и поддержке ведущего цифрового банка, Rate.Trading становится удобным инструментом для тех, кто ищет лучшие курсы обмена, и ценит свое время.