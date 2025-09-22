Понедельник, 22 Сентября 2025 16:51

АрмИнфо.Антикоррупционным комитетом Армении установлено, что лицо, занимающее должность командира полицейской роты Главного управления государственной охраны Полиции, используя свои должностные полномочия, присвоило 5082 литра бензиновых талонов на сумму 2 236 784 драмов, выделенных на эксплуатацию вверенных ему служебных транспортных средств, и совершило должностной подлог.

В частности, было установлено, что вышеуказанное должностное лицо составило выездные талоны на служебные транспортные средства, содержащие ложные данные, в которых указывалось, что транспортные средства проехали примерно на 43 000 километров больше, чем фактически пройденное ими расстояние в период с 26 октября по 30 ноября 2024 года, при этом должностное лицо присвоило в общей сложности 4247 литров бензиновых талонов на сумму 1 953 620 драмов.

Кроме того, вышеуказанное должностное лицо в течение 2022-2024 годов похитило и передало директору ереванского автосервиса через сотрудника полиции талон на бензин объёмом 240 литров, выделенный для эксплуатации служебных автомобилей, а в течение 2023-2024 годов присвоило и продало другому сотруднику полиции ещё один талон на бензин объёмом 320 литров.

В ходе предварительного расследования также выяснилось, что это же должностное лицо поручило сотруднику полиции, откомандированному в другое учреждение в 2021-2022 годах, подписать подготовленные им поддельные выездные билеты, в которых указывалось, что вышеуказанный сотрудник полиции якобы находился на работе в этот период, в результате чего от его имени были выданы и похищены талоны на бензин объёмом 275 литров.

Чиновнику полиции было предъявлено обвинение в вышеуказанных преступных деяниях по статье 256, части 2, пунктам 2 и 3 и статье 445, части 1 Уголовного кодекса Республики Армения. В качестве меры пресечения в отношении него применены временное отстранение от должности и подписка о невыезде. Обвинения предъявлены также трём другим сотрудникам полиции и директору автосервиса. В ходе предварительного следствия был полностью возмещён ущерб в размере более 2 миллионов драмов.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.