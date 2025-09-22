Понедельник, 22 Сентября 2025 16:19

АрмИнфо.Известно имя нового посла Ирана в Армении. Иранскую дипломатическую миссию возглавит Халил Ширгхолами. Об этом сообщает агентство Tasnim

В настоящее время Ширгхолами занимает должность заместителя директора по исследованиям и разработкам в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел, и это его первая миссия в качестве посла. На этом посту он сменит Мехди Собхани.