Понедельник, 22 Сентября 2025 15:56

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили повестку двусторонних отношений между Арменией и Индией, а также многопрофильное сотрудничество в рамках международных организаций.

Индийский чиновник подчеркнул важность достигнутых договорённостей между Армений и Азербайджаном и парафирования мирного договора с точки зрения обеспечения мира в регионе. Более того, Довал пригласил Григоряна в Индию.