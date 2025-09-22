Понедельник, 22 Сентября 2025 15:52

АрмИнфо. Заместитель министра обороны Армении Карен Брутян 20-21 сентября принял участие в мероприятии "Дни НАТО" в Остраве и Дни ВВС Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно информации из открытых источников, международная выставка "Дни НАТО" - это крупнейшая выставка безопасности в Европе, цель которой - представить широкий спектр ресурсов и возможностей Чехии и ее союзников в области обеспечения безопасности широкой общественности.

Основная программа, проходящая в аэропорту Острава имени Леоса Яначека , состоит из презентации тяжелой военной техники, полицейского и спасательного оборудования, динамических демонстраций подготовки спецназа, демонстраций в полете и презентаций вооружения, оборудования и снаряжения отдельных подразделений. Это единственное событие, которое объединяет современные технологии, используемые солдатами, пожарными, полицейскими, таможенниками, тюремной службой, муниципальной полицией и другими элитными подразделениями в одном месте. Кроме того, каждый год организаторы стараются предложить что-то действительно особенное. Дни НАТО в Остраве состоят также из встреч, презентаций, рабочих совещаний и семинаров.

Дни НАТО в Остраве и Дни ВВС Чехии, которые являются самым посещаемым двухдневным семейным мероприятием в Чешской Республике, - это не только шоу с привлекательной программой. Кроме того, это важная платформа для разъяснения важной темы безопасности с уникальной возможностью напомнить нашим богатым традициям.