Понедельник, 22 Сентября 2025 15:34

АрмИнфо.В связи с последним заседанием по делу предстоятеля Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна группа граждан сегодня, 22 сентября, провела акцию протеста перед зданием парламента Армении, а затем перед зданием Службы национальной безопасности. Цель акции также выразить поддержку другому священнослужителю, находящемуся в заключенье, лидеру движения "Священная борьба" архиепископу Баграту Галстаняну.

К зданию парламента, участники протестной акции пришли с деревянными крестами и прикрепленными к ним фотографиями архиепископов.

В ходе акции протеста одна их участниц - Элеонора Манандян, представила требования, которые они собираются озвучить. В частности, участники акции призвали армянский народ опомниться, выйти на улицу и начать борьбу против незаконных действий властей в отношении Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Они также потребовали от судей правосудия и справедливых судебных процессов.

"Они должны понять, что народ все равно запомнит их всех, и каждый из них, в конце концов, понесет наказание. Поэтому мы призываем их сегодня принять справедливое решение. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы представители оппозиции со своей стороны также развернули борьбу. Сегодня оппозиция ничего не предпринимает против сложившегося в стране беспредела", - заявила Манандян.

Она в связи с этим выразила недоумение тем, что все политические силы сегодня направляли свой взор исключительно на выборы 2026 года, тогда как перед страной стоят вопросы безопасности и с каждым днем нахождение у власти премьер-министра Никола Пашиняна их все больше усугубляет. "Руками Никола Пашиняна был распят Арцах, тоже самое сейчас происходит с нашей святыней Араратом, его руками распятию подвергаются представители Армянской церкви, Первопрестольный Эчмиадзин. Всеми усилиями премьер-министр хочет уничтожить Армению",

- уверена участница акции.

После завершения акции у здания парламента, группа граждан направилась к зданию СНБ. Там они продолжили свою протестную акцию, скандируя "Свободу Србазану, осудите Никола Пашиняна ". К СНБ они принесли баннер с фотографией Никола Пашиняна, изображенного в облике сатаны.

Напомним, что архиепископ Микаэл Аджапахян находится под стражей с 28 июня по обвинению в призывах к насильственному свержению власти. Примечательно, что его судят за деяние, которое ранее со стороны СНБ было признано как не противозаконное. -