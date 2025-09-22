Понедельник, 22 Сентября 2025 13:58

АрмИнфо. Семинар Роуз-Рот Парламентской ассамблеи НАТО является важной площадкой, созданной более трёх десятилетий назад, для укреплению доверия между демократическими государствами, углублению сотрудничества в сфере безопасности и проведению всесторонних обсуждений региональных вопросов.

Об этом 22 сентября в Ереване на открытии семинара заявил председатель комиссии Национального Собрания по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, последний семинар Роуз-Рот состоялся в Армении в 2015 году. "Сегодня, спустя 10 лет, участники семинара вновь объединены общими интересами, ценностями, направленными на мир, стабильность и сотрудничество. Примечательно, что этот семинар проходит в Армении в то время, когда сложные и многогранные региональные процессы, как никогда ранее, нуждаются в международной поддержке, обмене опытом и проявлении политической воли. Поэтому выбор тем, которые будут в центре нашего внимания в эти дни, также не случаен: мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, региональное геополитическое соперничество, демократическая устойчивость, гибридные угрозы и дезинформация, региональное экономическое сотрудничество. 8 августа 2025 года в Вашингтоне в ходе трехсторонней встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была подписана совместная декларация. Этот документ открыл новую страницу в истории Южного Кавказа, закрепив принципы установления мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Процесс установления мира между Арменией и Азербайджаном является не только национальным, региональным, но и глобальным приоритетом безопасности. Мы считаем возможным достижение устойчивого мира, основанного на принципах суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, юрисдикции и взаимности. Реализация этого процесса является не только гарантией восстановления двусторонних отношений, но и новой возможностью для трансформации региона. В этом контексте стратегическое видение "Перекрёстка мира", представленное Арменией, гармонирует с положениями декларации, предполагающей возобновление транспортных и инфраструктурных связей, экономической взаимосвязи и доверия. Эта историческая возможность должна быть использована для преобразования региональной политической среды, укрепления мира посредством экономического сотрудничества, торговли и культурных обменов. В то же время мы не можем игнорировать глобальные геополитические изменения, формирующие новые реалии, новые вызовы безопасности и конкурентную повестку дня. Эти изменения требуют не только адекватного реагирования, но и более глубокой интеграции в архитектуру международной безопасности. В этом контексте я хотел бы особо подчеркнуть ключевую роль партнёрства Армения-НАТО", - подчеркнул Кочарян.

Депутат добавил, что сотрудничество Армении с НАТО включает ряд стратегических направлений: реформирование систем обороны и безопасности, повышение прозрачности управления, усиление гражданского контроля, военно-образовательные обмены и участие в международных миротворческих миссиях. "Наше сотрудничество основано на универсальных ценностях: демократии, безопасности, защите прав человека и верховенстве закона. Армения высоко ценит это сотрудничество, рассматривая его не только как оборону, но и как платформу для системных реформ, способствующих укреплению независимости и институциональной устойчивости нашей страны. Эти отношения особенно важны в современном многополярном, непредсказуемом и зачастую нестабильном мире, становясь важной опорой безопасности и устойчивого развития. Помимо приверженности общим ценностям, мы уверены в важности скоординированной работы по укреплению внутренней устойчивости. В этой связи мы придаём особое значение активной борьбе с гибридными угрозами, дезинформацией и различными манипуляциями в информационной среде. Армения сталкивается с целенаправленным использованием дезинформационной пропаганды, направленной на ослабление доверия к демократическим институтам, манипулированием общественными настроениями и подрывом государственной политики. В контексте борьбы с этими угрозами мы придаём значение не только повышению осведомлённости общественности, цифровой грамотности, содействию развитию СМИ и гражданского общества, но и обмену международным опытом в области гражданской обороны и информационной безопасности. В контексте упомянутых мной вызовов хотел бы также

напомнить, что на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, состоявшейся в Дейтоне в мае этого года, было чётко подчёркнуто, что гибридные войны, дезинформация и кибератаки уже не сопутствующие явления, а фундаментальные угрозы национальной и международной безопасности. Поэтому участие Армении в нейтрализации этих угроз не только актуально, но и жизненно важно. Одним из важных условий демократической стабильности является гражданский контроль в сфере обороны и безопасности. Он является важным средством повышения доверия общества к политике безопасности государства, одновременно способствуя соблюдению законности и демократических принципов в деятельности силовых структур. Однако следует признать, что проблемы прозрачности и подотчётности в сфере обороны и безопасности многочисленны, что обусловлено спецификой данной сферы, что естественно с точки зрения национальной безопасности. Конечно, это обстоятельство не должно приводить к отсутствию подотчётности. Приоритетными в нашей повестке дня должны стать вопросы, связанные с институциональными механизмами обеспечения гражданского контроля, сочетанием прав безопасности и общественного контроля, ролью парламентариев, неправительственных организаций, независимого экспертного сообщества, а также опытом государств-членов и партнеров НАТО в этом направлении", - сказал глава парламентской комиссии.

Он отметил, что Южный Кавказ может и должен стать регионом связующих мостов, а не разделительных линий, основанным на взаимовыгодном сотрудничестве. Этот принцип заложен в основу стратегического видения проекта "Перекрёсток мира". С этой целью необходимо развивать

механизмы взаимного доверия, поддерживать открытые каналы диалога и поддерживать инициативы, направленные на стабильность.