Понедельник, 22 Сентября 2025 13:56

АрмИнфо. Разблокирование экономической инфраструктуры региона имеет большое значение для институционализации мира. Об этом секретарь Совбеза Армени Армен Григорян заявил в ходе своего выступления на 108-ом семинаре "Роуз-Рот" Парламентской ассамблеи НАТО в Ереване.

Чиновник напомнил, что с этой целью Армения в своё время представила проект "Перекрёстки мира", который получил положительный отклик у ее партнёров. "В то же время, на основе трёхстороннего заявления, подписанного в Вашингтоне, будет создана коммуникационная программа "Путь Трампа к международному миру и процветанию", являющаяся частью проекта "Перекрёстки мира". Реализация подобных программ неизбежно будет способствовать формированию региональной взаимозависимости, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на поддержание мира. Достигнутый мир является ярким примером двустороннего и многостороннего диалога, который активно продвигает данная платформа", - заверил Григорян.

Вместе с тем, секретарь Совбеза Армении подчеркнул, что в Ереване глубоко убеждены, что мир создаёт наилучшие условия для укрепления безопасности Армении, становления демократических институтов и непрерывного развития суверенитета и независимости. "Именно эта убеждённость и мандат на повестку мира, полученный от народа в 2021 году, способствовали формированию сегодняшней обстановки. В нынешних условиях Армения будет не только укреплять свою государственность, но и расширять сотрудничество с партнёрами", - добавил Григорян.

Далее он отметил, что Армения высоко ценит партнёрство с НАТО в различных форматах. По словам секретаря Совбеза, Армения и НАТО сотрудничают в области верховенства закона, прозрачности многосекторальных реформ, борьбы с терроризмом и коррупцией, а также в разработке и реализации программ оборонных реформ.

"При поддержке Программы НАТО по развитию военного образования (DEEP), Армения реализует масштабные реформы в сфере военного образования. Армения активизировала свое участие в миротворческой миссии НАТО в Косово (KFOR), что подчеркивает готовность Армении к углублению партнерства с НАТО.

Мы стремимся как можно скорее завершить разработку и реализовать "Индивидуально разработанную программу партнерства НАТО" (ITPP), чтобы придать новый импульс отношениям между Арменией и НАТО", - добавил он.