Понедельник, 22 Сентября 2025 12:20

АрмИнфо. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос заявила, что завершила свой первый официальный визит в регион в период, когда связи Армения-ЕС крепче, чем когда-либо. Об этом говорится в публикации Кос в Твиттер (Х) по случаю Дня независимости Армении.

"Я с нетерпением ожидаю продолжения нашего сотрудничества в целях укрепления социально-экономической устойчивости Армении и содействия региональной стабильности посредством новых коммуникационных каналов", - добавила Кос.

Отметим, что в конце прошлой недели Кос была в Ереване, до этого она находилась с визитом в Баку. В рамках визита в Ереван, Кос сообщила о предоставлении Армении второго транша в размере 200 млн. евро для укрепления устойчивости республики.