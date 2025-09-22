Понедельник, 22 Сентября 2025 10:52

АрмИнфо. Будущее уже наступило, заявил премьер- министр Никол Пашинян присутствующим на фестивале <Фестивар> в городе Армавир, который был посвящен 34-й годовщине Независимости Республики Армения.

<Сегодня 21 сентября, и я поздравляю всех нас и всех вас с Днем независимости Республики Армения. В этот день в 1991 году состоялся референдум о независимости, и более 94% граждан Республики Армения ответили <да> на вопрос, хотят ли они, чтобы Армения была независимым государством вне состава Советского Союза. С того дня наша страна, наше государство прошло через множество испытаний. И в результате этих испытаний у нашего народа значительно укрепилось осознание независимости и государственности. И именно благодаря этому осознанию мы смогли преодолеть все выпавшие на нашу долю испытания>, - отметил он.

По словам Пашиняна, процесс обретения независимости подобен выходу из вагона поезда и продолжению пути на автомобиле. <Государство подобно автомобилю, который может доставить своего владельца, народ, из пункта А в пункт Б, из нашей текущей точки в любой из наших следующих пунктов. Но для этого есть несколько важных условий: как в случае с автомобилем, так и в случае с нашим государством мы должны заботиться о его состоянии. Во-вторых, как в случае с автомобилем, так и с нашим государством документы должны присутствовать, и они должны быть в порядке. Мы должны знать глобальные правила дорожного движения, чтобы управлять своей страной, своим автомобилем правильно и благоразумно, чтобы достичь цели, о которой мечтаем. А эта цель - свобода, процветание, безопасность, мир и счастье.

Хочу заверить вас всех, что сегодня, да, наша страна чувствует себя очень уверенно на этом пути. Когда мы говорим обо всем этом, мы не просто мечтаем о будущем, потому что мы хотим, чтобы будущее было сегодня, и будущее - уже сегодня>, - подчеркнул премьер РА.