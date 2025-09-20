Суббота, 20 Сентября 2025 15:16

АрмИнфо. Анонсированная ранее премьер-министром Николом Пашиняном духовная встреча на центральной площади Эчмиадзина, возможно, состоится в сентябре или октябре. Об этом он заявил 20 сентября на брифинге с журналистами.

Пашинян в очередной раз заверил, что его действия не направлены против церкви.

<Я говорил, что Армянская Апостольская Церковь - моя святыня, святыня моей семьи, моя личная святыня, и я не могу ничего сделать против своей святыни. Другими словами, то, что мы собираемся сделать, - это во имя нашей святыни.

Для меня неприемлемо, что некто без веры, не имеющий никакой связи с духовной жизнью, может быть лидером Армянской Апостольской Церкви. Нам остается только зафиксировать этот факт>, - отметил он.

Говоря о возможном внесении поправки в раздел Конституции, касающийся церкви, которая бы устанавливала её подчинение государству, премьер-министр отметил: <Я хочу, чтобы церковь подчинялась нашему Господу и Учителю Иисусу Христу, потому что она - Церковь Иисуса Христа>. По его словам, на сегодня не было никаких теоретических или политических дискуссий на эту тему.

Отметим, что начиная с 29 мая, когда на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, глава армянского кабмина поднимает вопрос целибата служителей ААЦ. Он заявляет, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян Гарегина 2-го, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Доказательства он обещает предоставить, если последние решат оспорить его обвинения в суде. Пока что он решил создать специальную координационную группу для смещения Католикоса, и каждое утро начинает с требования освободить Патриархат. А делает он это, по его словам, исключительно из желания очистить <святое для него место от святотатства>. Сегодня на сьезде партии ГД он заявил, что Ктирч Нерсисян (мирское имя Католикоса Всех Армян -ред.) должен уйти - добровольно, либо под давлением народа.

Между тем, многие связывают кампанию против ААЦ с тем, что Пашинян продвигает нарративу Азербайждана против армянской церкви.