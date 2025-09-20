Суббота, 20 Сентября 2025 15:12

АрмИнфо. Председатель партии <Просвещенная Армения>, бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян, отреагировал на сегодняшнее заявление премьера Никола Пашиняна о создании <Четвертой Республики>.

<Процесс передачи коридора Азербайджану назвали , и коридор был сдан. Теперь необходимо выполнить следующее требование Азербайджана: уничтожить нынешнюю, существующую, реальную правовую основу Армении, правовую основу государства, а именно Декларацию о независимости. Как это сделать, как преподнести это очередное унижение как победу: Вот это и надо назвать <Четвёртой республикой>, так это будет хорошо <продано> народу.

По сути, я продолжаю настаивать на том, что пересмотр Декларации о независимости Республики Армения, пересмотр основ государственности Республики Армения чреваты непредсказуемыми последствиями.

Проведение такого референдума - это процесс разрушения государства, будь то в результате его отклонения или одобрения.

Как выйти из этого цугцванга в 2026 году? Никол Пашинян не должен быть избран премьер- министром>, написал Марукян в соцсети.

Напомним, что сегодня ранее на VII съезде правящей партии <Гражданский договор> премьер Пашинян объявил создание Четвертой Республики Армения ближайшей стратегической задачей ГД. По его словам, после получения голосов народа на выборах 2026 года правящая партия инициирует процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума.