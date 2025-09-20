|Пашинян не стал уточнять, включен ли вопрос возвращения пленных из Азербайджана в повестку визита главы СНБ РА в Баку
|Премьер: Духовная встреча в Эчмиадзине состоится в сентябре или октябре
|<Четвертой республики> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Зурабян: <Четвертая республика> Пашиняна - фейк, дымовая завеса, под которой он хочет выполнить требования Азербайджана о внесении поправок в Конституцию
|Нарек Карапетян ответил на угрозы Никола Пашиняна
|Пашинян озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>
|Пашинян: придаю важность диалогу с президентом России
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Правящая партия <Гражданский договор> объявила создание Четвертой Республики Армения своей ближайшей стратегической задачей
|Пашинян объяснил, почему в 2019 году заявил: <Арцах - это Армения, и точка>
|Уже 1 год и 7 месяцев, как на границе с Азербайджаном ни один солдат не погиб или не был ранен в результате стрельбы. Это и есть мир - Пашинян
|Временный управляющий ЭСА пояснил с чем связано снижение рейтинга <Электросетей Армении> и пригрозил новыми увольнениями
|Почему в Вашингтонской декларации, в отличие от Азербайджана, нет формулировки <беспрепятственная дорога> также для Армении - ответ главы МИД РА
|Возможно ли возвращение Андраника Симоняна с пленными? ответ секретаря Совбеза РА
|<Лучшая музыка для похода на съезд>: Пашинян опубликовал видео, в котором он исполняет фрагмент своей песни <Песня гражданина>
|Секретарю парламентской фракции "Армения" разрешили выехать заграницу - решение суда
|Открытие 104 театрального сезона Театра им. Г.Сундукяна ознаменовалось открытием временной выставки, посвященной 200-летию драматурга
|В Тбилиси открылась первая инженерная лаборатория <Армат>
|Кресло депутата НС Арегназ Манукян может занять член партии АРФД Петрос Мегрян
|Политическое преследование - это именно то, что происходит сегодня с президентом ГК "Ташир" - адвокат
|Депутат НС РА от оппозиционной фракции "Армения" приняла решение сложить свой депутатский мандат
|Командующий погранвойсками СНБ Армении покинул пост
|Протоколом Алена Симоняна 12 сентября прекращены полномочия переизбранного 11 сентября члена КРОУ Ара Нраняна
|Армянские спасатели в Таджикистане участвовали в заседании совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера
|Ереван передал Вильнюсу обвиняемого в организации незаконной миграции
|Глава СНБ Армении едет в Баку
|К правосудию нельзя прийти путем нового нарушения прав человека - сделать виноватым кого-то, чтоб сказать, что дело раскрыто: Адвокат Кочаряна
|Бок о бок: к новым возможностям при поддержке IDBank
|Деарменизация Арцаха - факт этнической чистки, о котором мы должны помнить, документировать и требовать справедливости: Давид Ананян
|Мирзоян принял участие в церемонии открытия Национального стула Армении в третейском суде
|Депутат НС РА обратился к руководителям ЕС с просьбой посетить армянских военнопленных в Баку
|Гарник Даниелян: Святотатство, ноль сочувствия, неуважение к памяти жертв, и все - ради сохранения своих кресел
|Президент Арцаха: Поднят вопрос о перезахоронении в "Ераблуре" 66 соотечественников, которые были погребены в мемориальном комплексе Степанакерта
|Татоян: После насильственного поглощения Арцаха, Азербайджан продвигает захватнические планы в отношении Армении
|Сотруднику Аштаракского регионального центра Единой социальной службы предъявлено обвинение в содействии получению взятки
|АРФД: Все политические структуры, которые занимаются национальными проблемами, находятся под ударом властей Армении
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Депутат: Агрессия Азербайджана против Арцаха происходила в условиях преступного бездействия властей Армении и международных акторов
|Национальное Собрание Нагорно-Карабахской Республики объявило 19 сентября днем насильственной депортации требований прав
|Вопрос о конституционности огосударствлении "ЭСА" будет рассмотрен Конституционным судом 16 декабря
|Арам I на встрече с представителем Папы Римского обсудил вопросы культурного наследия Арцаха и армянских военнопленных
|Глава МИД Армении провел переговоры с генсеком Постоянной палаты третейского суда
|Глава МИД Армении ознакомился с деятельностю Центра химии и технологий ОЗХО
|В Армении впервые будут представлены экспонаты из коллекции Лувра
|Пашинян осознает масштаб совершенного им зла - Левон Тер-Петросян
|Посол: Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитета
|Трамп снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>
|Гагик Царукян пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в в парламентских выборах 2026 года
|Захарова: Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства.
|Нацфилармония откроет 100-й концертный сезон мировыми именами
|Беженцы из Арцаха будут полностью освобождены от обязанности представлять справку об уплате налога на транспортное средство
|Захарова: Москва неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и Анкары
|В национальной туристической зоне «Аваза» начал свою работу Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025)
|Еврокомиссар похвалила президента Азербайджана "за мирную повестку" в регионе
|Армения и Китай сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Зампред АНК представит транспортную программу, которая может стать "сделкой века"
|Армения выступила за активное участие в работе ОЗХО
|В МИД России дали оценку взаимодействию с Арменией в рамках ЕАЭС и ОДКБ
|Уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна передано из Уголовного суда в Антикоррупционный суд
|Отставок в правительстве не ожидается -премьер
АрмИнфо. Председатель партии <Просвещенная Армения>, бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян, отреагировал на сегодняшнее заявление премьера Никола Пашиняна о создании <Четвертой Республики>.
<Процесс передачи коридора Азербайджану назвали , и коридор был сдан. Теперь необходимо выполнить следующее требование Азербайджана: уничтожить нынешнюю, существующую, реальную правовую основу Армении, правовую основу государства, а именно Декларацию о независимости. Как это сделать, как преподнести это очередное унижение как победу: Вот это и надо назвать <Четвёртой республикой>, так это будет хорошо <продано> народу.
По сути, я продолжаю настаивать на том, что пересмотр Декларации о независимости Республики Армения, пересмотр основ государственности Республики Армения чреваты непредсказуемыми последствиями.
Проведение такого референдума - это процесс разрушения государства, будь то в результате его отклонения или одобрения.
Как выйти из этого цугцванга в 2026 году? Никол Пашинян не должен быть избран премьер- министром>, написал Марукян в соцсети.
Напомним, что сегодня ранее на VII съезде правящей партии <Гражданский договор> премьер Пашинян объявил создание Четвертой Республики Армения ближайшей стратегической задачей ГД. По его словам, после получения голосов народа на выборах 2026 года правящая партия инициирует процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума.
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу