Суббота, 20 Сентября 2025 14:05

АрмИнфо. Координатор движения <По-нашему>, вице- президент ГК <Ташир> Нарек Карапетян отреагировал на заявления премьера Никола Пашиняна, адресованное, как указал премьер, <миллиардерам-эмиссарам диаспоры>.

<Тот, кто подает кофе Алиеву, и тот, кто ждёт кофе с ним, говорит о том, чтоб завернуть людей.

Армения - это тебе не редакция газеты (ранее Пашинян был редактором газеты <Айкакан жаманак>-ред.), где можно взять с кого-то тысячу долларов и продать статью.

Нам нужен такой лидер - сытый и с чувством собственного достоинства>, - написал Карапетян в соцсети.

<Мы говорим миллиардерам-эмиссарам диаспоры - вы можете вести себя как в Армении так, как ведете себя в стране своего основного пребывания и не на йоту больше. Республика Армении вам не яхта и не самолет, чтобы прийти и сказать <заверните, берем>. Если кому-то в голову придет такое, Республика Армения вас завернет и поместит в соответствующее место, чтобы вкус Республики Армения остался у вас во рту>, - заявил сегодня Пашинян, выступая на 7-м съезде правящей партии <Гражданский договор>.