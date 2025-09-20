Суббота, 20 Сентября 2025 14:02

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 20 сентября выступая на VII съезде правящей партии <Гражданский договор>, указал <миллиардерам- эмиссарам диаспоры> как нужно вести себя в Армении, а также озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>.

<Мы говорим миллиардерам-эмиссарам диаспоры - вы можете вести себя как в Армении так, как ведете себя в стране своего основного пребывания и не на йоту больше. Республика Армении вам не яхта и не самолет, чтобы прийти и сказать <заверните, берем>. Если кому-то в голову придет такое, Республика Армения вас завернет и поместит в соответствующее место, чтобы вкус Республики Армения остался у вас во рту>, - заявил он.

По словам премьера, опыт показывает, что в демократической стране не всегда действенный только <бархатные методы>, иногда требуется хирургическое вмешательство. К таковым относится процесс начатый в отношении <Электросетей>, при этом - процесс необратим и неоспорим, вопреки всем иллюзиям, продолжил он.

Процесс, по его словам, будет продвигаться по нескольким сценариям. Первый - <Электросети> национализируются и передаются в надежное частное управление, полностью оставаясь государственными. Второй - контрольный пакет акций компании передается авторитетному международному менеджеру в сфере энергетики. <При этом в любом случае Республика Армения сохранит такой пакет акций, который позволит обеспечить стратегическое присутствие правительства в этой жизненно важной инфраструктуре>, - сказал Пашинян.

Ко второму сценарию власти прибегнут только в том случае, если выяснится, что расходы по первому сценарию окажутся несоразмерно большими для государственного бюджета.

Он добавил, что тех случаев мошенничества, которые были раскрыты в ЭСА во время прежнего периода управления, достаточно, чтобы счесть обоснованными опасения касательно управления в предыдущий период. <Еще во время поездок в регионы я убедился, что некачественные поставки электроэнергии для были способом возбуждать политическое недовольство против власти. Не позволим играть в такие игры с Республикой Армении, пусть все зарубят это на носу и сделают выводы>,

- заявил Пашинян.

Напомним, что 17 июня 2025 года Самвел Карапетян дал интервью одному из СМИ, в котором высказал свою озабоченность по поводу жесткой кампании против Армянской Апостольской церкви. В частности в интервью, продолжительностью чуть более одной минуты, отвечая на вопрос, какого вы мнения относительно кампании против Армянской церкви, известный предприниматель ответил: <Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие: Если не удастся политическим деятелям, то мы по-своему примем участие в во всем этом>.

Сразу после опубликования данного интервью Карапетяна, Пашинян сделал несколько записей в соцсети, в частности следующего содержания: <Почему активизировались похотливые <духовенство> и их похотливые <благодетели>? Ничего, мы их снова дезактивируем. И навсегда>, <Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту>, <Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец. Вернее, в вас:>.

В результате, Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ <Ереван- Кентрон> (известный <подвал КГБ> в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна.

18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении "Электрических сетей Армении", принадлежащих группе компаний <Ташир".

22 июля глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА.Т ем не менее, правительство Армении, <по-своему> трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что <объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний>. <Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений>, - говорилось в заявлении армянского кабмина. Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда и с 24 июля начал производить кадровые изменения в руководящем составе <Элсетей Армении>. Глава Минюста РА Србуи Галян, в свою очередь, отметила, чторешение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное в пользу Самвела Карапетяна в арбитраже против Армении, не подлежит обязательному исполнению, если оно противоречит общественному порядку. Она также заверила, что в случае национализации ЭСА Самвел Карапетян получит компенсацию.