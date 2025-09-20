Суббота, 20 Сентября 2025 12:37

АрмИнфо. 7-й съезд правящей партии <Гражданский договор> проходит в совершенно других условиях - Армения вступила в совершенно иной этап своей истории благодаря общеизвестному факту установления мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом 20 сентября в своем выступлении заявил премьер-министр и Никол Пашинян.

<Этот мир был установлен 8 августа в Вашингтоне, в присутствии и при поддержке президента США Дональда Трампа, благодаря декларации, принятой мной и президентом Азербайджана. 8 августа - это кульминация, вершина длительного процесса. За год и семь месяцев ни один солдат не погиб и не был ранен в результате стрельбы на границе между Арменией и Азербайджаном.

С момента обретения независимости у нас не было ни одного года и семи месяцев, чтобы ни один солдат не погиб или не был ранен в результате стрельбы на границе. Это и есть мир.

Мы должны сделать так, чтобы этот 1 год и 7 месяцев превратился в 2 года и 7 месяцев, 3 года, 4 года, 5 лет, 50 лет, 100 лет, 200 лет и так далее и касались всех границ Республики Армения>, - сказал он.

Пашинян, напомнил, что в период после предыдущего VI съезда партии <Гражданский договор> он заявил, что если им удастся обеспечить существование государства на 2-3 года, то государство будет обеспечено и в последующие столетия.

<Спустя три года после этого заявления я стою перед вами как премьер-министр Республики Армения, лидер правящей партии в Республике Армения, в ситуации, когда в Армении за 1 год и 7 месяцев не погиб и не был ранен ни один солдат.

Мы сегодня вместе будем принимать решения, которые определят основные и ключевые признаки жизни Республики Армения на ближайшие столетия>, - подчеркнул премьер.