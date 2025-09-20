Суббота, 20 Сентября 2025 12:05

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян воздержался от ответа на вопрос, обсуждалась ли возможность возвращения находящихся в Азербайджане армянских пленных в свете визита директора Службы нацбезопасности (СНБ) РА в Баку.

Ранее в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что делегация во главе с ее руководителем Андраником Симоняном отправилась в Баку для участия в третьей международной конференции по вопросам безопасности, которая пройдет с 19 по 21 сентября.

В частности, на вопрос о своевременности визита главы СНБ в Баку, Григорян заявил: <СНБ опубликовала пресс-релиз, больше ничего сказать не могу>

На вопрос, возможно ли возвращение Андраника Симоняна с пленными, Армен Григорян вновь дал тот же ответ: <Ничего, кроме заявления СНБ, сказать не могу>.

На уточняющий вопрос, были ли обсуждения на эту тему перед его визитом. <Если что-то произойдет, СНБ распространит сообщение>, - сказал секретарь Совбеза.