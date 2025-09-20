Суббота, 20 Сентября 2025 12:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в соцсети видео, в котором он исполняет фрагмент своей песни <Песня гражданина>.<Лучшая музыка для похода на съезд>, - написал премьер-министр.

Ранее в партии <Гражданский договор> сообщали, что сегодня, 20 сентября, в Спортивно- концертном комплексе им. К. Демирчяна состоится съезд партии со следующей повесткой: утверждение состава Счетной комиссии, утверждение состава Апелляционной комиссии, представление и утверждение отчета Коллегии партии <Гражданский договор>, представление и утверждение отчета Контрольной комиссии партии <Гражданский договор>, утверждение новой редакции Устава партии <Гражданский договор>, принятие новой Программы партии <Гражданский договор>, принятие Декларации партии <Гражданский договор>. В повестке также принятие решения об определении количественного состава и порядка избрания членов Правления и Ревизионной комиссии партии <Гражданский договор>, а также порядка избрания Председателя Правления: избрание членов Ревизионной комиссии партии <Гражданский договор>; избрание членов Правления и Председателя Правления партии <Гражданский договор>.