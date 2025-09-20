|Секретарю парламентской фракции "Армения" разрешили выехать заграницу - решение суда
АрмИнфо. Суд разрешил секретарю парламентской фракции "Армения" Арцвику Минасяну выехать за границу. Решение суд принял сегодня, 19 сентября.
Суд удовлетворил ходатайство адвокатов и отменил меру пресечения в виде запрета на отсутствие.
Напомним, что согласно материалам дела, Арцвик Минасян, будучи ранее министром окружающей среды, фактически одобрил вопрос о предоставлении права на отчуждение земельного участка, и возведение на нем строений. В частности, 28 сентября 2016 года Арцвик Минасян, получив документы, содержащие ложные сведения о земельном участке, представил их на обсуждение межведомственной конкурсной комиссии, созданной с целью предоставления земельных участков на особо охраняемых природных территорий с правом аренды и (или) строительства. Комиссия под председательством Арцвика Минасяна на заседании, состоявшемся 5 октября 2016 года, единогласно приняла решение о вынесении вопроса на обсуждение правительственной комиссии по территориальному развитию и охране окружающей среды, что и было впоследствии сделано. Тем самым, своими действиями Арцвик Минасян поспособствовал в реализации противоправных действий со стороны экс-министра обороны.
Между тем, сам Арцвик Минасян отмечал, что возбужденное в его отношении дело является не только очередным шоу, представленным общественности, но и свидетельствует о страхах режима, оккупировавшего Армению, потерять власть.
