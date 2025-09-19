Пятница, 19 Сентября 2025 17:30

АрмИнфо. Кресло депутата Национального Собрания РА Арегназ Манукян может занять член партии АРФД Петрос Мегрян.

Напомним, что депутат НС РА Арегназ Манукян сегодня объявила о сложении своего депутатского мандата. Согласно списку, после Манукян мандат должен был перейти к Айку Халатяну, который, впрочем, от него отказался. Тем самым, следующим в списке фигурирует Петрос Мегрян - брат командира обороны Шаумяна, героя Арцаха Шагена Мегряна.