Пятница, 19 Сентября 2025 16:54

АрмИнфо. Политическое преследование и лишение прав в целом - это именно то, что происходит сегодня с президентом ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Арам Вардеванян.

Адвокат отметил, что в условиях незаконного содержания под стражей Самвела Карапетяна, особенно когда 14 августа следственная группа представила суду позицию о необходимости проведения активных действий, он подал ходатайство о проведении этих самых "активных действий" или о проведении очной ставки с участием предпринимателя.

"Кстати, ещё одним правовым абсурдом является то, что мы являемся посредниками в этом. Мне поступило постановление следователя, согласно которому необходимости в проведении очной ставки нет, а данные о проведенных действиях (которые отсутствуют) были представлены 14 августа 2025 года вместе с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, то есть до продления срока содержания под стражей. В результате срок содержания под стражей Самвела Карапетяна был продлён для проведения активных действий, и он находится под стражей уже более 90 суток, однако, по мнению следствия, необходимости в проведении очной ставки нет. То есть, в деле нет доказательств обратного, а "данные об активных действиях" были представлены до продления срока содержания под стражей. Политическое преследование, лишение прав в целом - это именно то, что происходит", - написал адвокат.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.