Пятница, 19 Сентября 2025 15:56

АрмИнфо. Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности Армения Андраником Симоняном отправится в Баку. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

В ведомстве сообщили, что цель визита участие в 3-м Международном форуме по безопасности, который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября. Иных деталей с повестки визита не приводится.

Примечательно, что первый визит такого характера проводится во вторую годовщину падения Арцаха.