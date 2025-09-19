Пятница, 19 Сентября 2025 15:06

АрмИнфо. 19 сентября состоялось 11-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Казахстан.

Как передает пресс-служба правительства РА, заседание прошло в дистанционном формате. Его провели сопредседатели - вице-премьер РА Мгера Григоряна и вице-премьер, министр национальной экономики Казахстана Серика Жумангарин. По итогам заседания вице-премьеры двух стран подписали протокол, в котором рассматривались вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая сотрудничество в сфере торговли и экономики, высоких технологий, транспорта, туризма, здравоохранения и образования.

Вице-премьер-министр Мгер Григорян выступил с речью, в которой особо подчеркнул важность развития отношений с Казахстаном, в том числе в рамках ЕАЭС, и отметил большой нереализованный потенциал в сфере торгово-экономического партнерства.

Мгер Григорян особо остановился на сотрудничестве в транспортной сфере. "Республика Армения поддерживает проект создания мультимодального грузового транспортного маршрута по маршруту Казахстан-Туркменистан- Иран-Армения. Параллельно уже осуществляются грузоперевозки по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Армения, что свидетельствует о растущем интересе к расширению транспортно­логистических связей между нашими странами. Полагаю, что эти грузоперевозки могут носить регулярный характер, особенно с учетом потенциального интереса армянских предпринимателей к возможностям Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", расположенного на казахстанско-китайской границе. Развитие межрегиональной транспортно-логистической инфраструктуры особенно важно для Армении в контексте реализации инфраструктурного проекта "Перекрёсток мира", - отметил вице-премьер РА.

Подводя итоги своего выступления, Мгер Григорян выразил уверенность, что Армения и Казахстан продолжат укреплять партнёрство, основанное на доверии, уважении и дружбе между двумя народами.