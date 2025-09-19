Пятница, 19 Сентября 2025 13:19

АрмИнфо. IDBank продолжает реализацию программы «Бок о бок», направленной на поддержку вынужденных переселенцев из Арцаха и решение их социальных проблем.

В рамках политики социальной ответственности банка программа охватывает два ключевых направления: содействие трудоустройству через образование и развитие образовательных возможностей.

На этот раз постоянным направлением стала инициатива по расширению прав и возможностей женщин. Её участницами стали бенефициары общественной организации «Армянские матери» — матери детей с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Благодаря финансовой поддержке IDBank 65 женщин получают профессиональное образование в сфере маникюра, шитья и моды, а также необходимые инструменты и принадлежности для работы.

Напомним, что программа «Бок о бок» была запущена в 2024 году как одна из инициатив IDBank в области корпоративной социальной ответственности. Первым её мероприятием стала прямая финансовая поддержка 150 детей из многодетных семей Арцаха, которая осуществлялась в течение девяти месяцев.

Вторая инициатива программы была посвящена финансовому образованию: 100 детей школьного возраста из семей Арцаха прошли месячный ускоренный курс, организованный при поддержке IDBank.

Четвёртое мероприятие программы также будет направлено на развитие образования и стартует в ближайшее время.