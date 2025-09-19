Пятница, 19 Сентября 2025 12:54

АрмИнфо. Во Дворце мира в Гааге состоялось мероприятие, посвященное вступлению Армении в Постоянную палату третейского суда.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в мероприятии приняли участие президент Международного суда ООН, представители посольства Королевства Нидерландов, Министерства иностранных дел, Организации по запрещению химического оружия, Фонда Карнеги, а также главы дипломатических миссий, аккредитованных в Гааге.

В своем выступлении генеральный секретарь Постоянной палаты третейского суда Марцин Чепелак отметил, что вступление Армении в Суд полностью соответствует амбициозному политическому видению, которое придает особое значение эффективным механизмам урегулирования инвестиционных споров в условиях современной взаимосвязанной глобальной экономики, а также содействию достижению национальных целей развития.

Исполняющий обязанности председателя Административного совета Суда Юрай Подборский отметил, что ратификация Арменией учредительных конвенций Суда наглядно демонстрирует, насколько важны для Армении многосторонность и мирное урегулирование споров.

В рамках мероприятия состоялась церемония открытия Национального стула Республики Армения в Административном совете Суда. Существует прекрасная традиция создания национальных стульев, на которые имеет право каждая страна-участница СПС. Каждый из этих стульев, благодаря особой обработке дерева, мастерству исполнения, использованию самых изысканных тканей и изысканной вышивке, представляет собой уникальное произведение искусства. На каждом из этих стульев изображён герб страны-участницы Суда, символизирующий суверенитет государства и центральную роль государств, учредивших и управляющих Судом.

Глава МИД Армении в своей речи поблагодарил присутствующих за открытый и конструктивный диалог, который сопровождал присоединение Армении к учредительным конвенциям Постоянной Палаты Третейского Суда.

"Присоединившись к Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов, Республика Армения стала 125-м членом Постоянной палаты третейского суда. Символично, что Армения стала 125- м членом в то время, когда в прошлом году Суд отмечал 125-летие своего служения правосудию и верховенству права.

Став новым членом Суда, Армения подтверждает свою приверженность миссии Суда по укреплению верховенства права и развитию международного сотрудничества - ценностям, которые глубоко укоренены в правовых обязательствах и международных устремлениях Армении", - сказал глава МИД Армении.

При этом он констатировал, что сегодня, когда международная система сталкивается с растущим давлением, в Армении убеждены, что такие институты, как Постоянная палата третейского суда, с их давними традициями нейтралитета, юридического совершенства и конструктивного диалога, важны как никогда.

"Роль Суда в содействии арбитражу и другим средствам разрешения споров между государствами, государственными образованиями, международными организациями и частными учреждениями является как исторической, так и перспективной. Суд служит ключевой платформой для соблюдения международно-правовых норм и содействия сотрудничеству, основанному на верховенстве права и взаимном уважении.

Армения рассматривает присоединение к конвенциям Постоянной палаты третейского суда как часть своего более широкого видения укрепления мирового порядка, основанного на международном праве, и обеспечения надлежащего места правосудия в международных отношениях. Мы уверены, что, углубляя наше участие в развитии международного права, мы укрепляем нашу способность эффективно вносить вклад в международную правовую систему. Исходя из этого же понимания, в прошлом году Республика Армения присоединилась к Римскому статуту, став 124-й страной, подписавшей его", - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

По словам Мирзояна, возможно, в Армении лучше многих, знают важность беспристрастных механизмов разрешения споров, где право преобладает над силой, а диалог - над принуждением. Он добавил, что именно в этом духе Армения рассматривает Постоянный арбитражный суд как мост к более справедливому и мирному будущему.

"Присоединение к этому сообществу наций улучшает инвестиционный климат Армении, предоставляя дополнительные правовые гарантии. Правительство Армении осознаёт, что современная инвестиционная среда опирается не только на смелые идеи и экономические возможности, но и на доверие, и что государственная политика должна быть последовательно направлена на создание надёжной и благоприятной для инвестиций среды, где споры не препятствуют сотрудничеству, а решаются в духе взаимного доверия и профессионализма", - отметил чиновник.

В заключение он подтвердил полную поддержку Арменией миссии и мандата Суда. "Мы готовы в качестве преданного партнёра внести свой вклад в общую цель - продвижение мирного урегулирования споров посредством международного права. Вступление Армении является обязательством активно работать со всеми государствами-членами, Судом и всем международным сообществом, чтобы сделать диалог, закон и мир краеугольными камнями нашего общего будущего", - резюмировал он.