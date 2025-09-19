Пятница, 19 Сентября 2025 12:25

АрмИнфо. Сегодня, 19 сентября исполняется вторая годовщина агрессии Азербайджана против Арцаха, поминая в мемориальном комплексе "Ераблур" тех, кто первым принял на себя удар. Об этом заявил журналистам президент Республики Арцах Самвел Шахраманян.

По его словам, своим подвигом эти ребята дали возможность мирному населению в какой-то степени в спокойной обстановке выйти из Арцаха, обеспечив, тем самым, их безопасность. В результате агрессии арцахцы сегодня лишились своей родины, большая часть которых обосновалась в Армении, считая ее своей второй родиной.

Говоря о фальсификациях тех событий, которые нашли свое отражение в учебниках истории, то, как заметил Шахраманян, эти положения оспариваются с правовой точки зрения. В ходе судебных процессов по данному вопросу будет представлена вся необходимая информация, которая обоснует сказанное. В учебниках по истории, как заметил глава Арцаха, должна быть представлена реальность.

Шахрамян подчеркнул также, что по итогам агрессии двухгодичной давности перед властями Армении и Азербайджана был поднят вопрос о перезахоронении в "Ераблуре" 66 соотечественников, которые были погребены в мемориальном комплексе Степанакерта и в регионах Арцаха. Получено предварительное согласие, однако до сих пор этот процесс не находит своего продолжения. Также нет подвижек и в вопросе возвращения военнопленных, уточнения судеб пропавших без вести.

Президент Арцаха отметил также, что не обсуждал заявление премьер­министра РА Никола Пашиняна, сделанное им на заседании Совета безопасности РА о том, что Армения не будет участвовать в военных действиях в сентябре 2023 года, несмотря на наличие подобной связи, по которой, как правило, действия сторон согласовывались.

Отметим, что в результате агрессии Азербайджана против Арцаха 19 сентября 2023 года погибло 244 человека, 11 из которых - мирные жители. В настоящее время 11 человек считаются пропавшими без вести, более двух десятков армян оказались в азербайджанском плену и предстали перед судом по сфабрикованным обвинениям.