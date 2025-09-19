Пятница, 19 Сентября 2025 11:51

АрмИнфо. После насильственного поглощения Арцаха, Азербайджан продвигает захватнические планы в отношении Армении. Об этом заявил экс-омбудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян в публикации по случаю второй годовщины деарменизации Арцаха.

"Последнее мирное утро в Арцахе наступило два года назад. После девятимесячной блокады 19 сентября 2023 года в полдень Азербайджан начал широкомасштабное наступление по всем направлениям - Мартуни, Мартакерт, Аскеран и Степанакерт.

Прямой мишенью азербайджанских вооружённых сил стало мирное население: были блокированы межобщинные дороги, уничтожена жизненно важная инфраструктура, что вызвало панику и неуправляемую ситуацию.

Чтобы выжить, людям приходилось пешком проходить десятки километров через обходные пути. Азербайджанские военные превратили весь Арцах в тупик: не было топлива, невозможно было завести машины", - заметил Татоян.

По его словам, в результате двухдневных кровавых боевых действий, по официальным данным, армянская сторона потеряла 223 человека, из них не менее 21 гражданского лица, включая 5 детей, 244 получили ранения, около 20 числятся пропавшими без вести по сей день.

"Однако катастрофа не ограничивается этими цифрами - Арцах (Нагорный Карабах) был обезлюжен. Более 110 тысяч арцахцев покинули свою родину, лишившись даже возможности посетить могилы родных. Это следует рассматривать и в контексте насильственных выселений во время 44-дневной войны 2020 года; в данном случае число насильственно перемещённых лиц превышает 150 000", - заметил правозащитник.

При этом он уверен, что воспоминание армян о том дне не должно быть лишь эмоциональным.

"Мы обязаны сохранять все доказательства этнических чисток, над чем последовательно работает Центр права и справедливости "Татоян" фонд. Факты, представленные в специальных докладах, показывают, что азербайджанские вооружённые нападения 19-20 сентября 2023 года против Нагорного Карабаха имели специально разработанную тактику.

В первую очередь был прерван контакт между оборонительными позициями и населёнными пунктами, чтобы армянские военнослужащие не могли предупредить жителей о нападениях Азербайджана.

Наступления начались 19 сентября около 12:30, при этом целенаправленно обстреливались и школы. Многие люди с утра отправились пешком за продуктами питания или другими предметами первой необходимости. Многие не могли найти своих членов семьи, в том числе детей. Кроме того, азербайджанские вооружённые силы сразу уничтожили гражданские инфраструктуры и отрезали друг от друга 4 района Арцаха (Нагорного Карабаха) с их сёлами - Степанакерт, Мартуни, Аскеран и Мартакерт. Были перекрыты даже сельские и лесные дороги, которые могли дать шанс спасения гражданскому населению", - констатировал Татоян.

По его словам, для азербайджанской стороны стратегическое значение имела изоляция Степанакерта, потому что так они вызвали хаос, и власти Нагорного Карабаха не имели возможности управлять ситуацией.

"Согласно одному факту, зафиксированному в материалах, 20 сентября дедушка вместе с зятьями, не зная, что азербайджанские военнослужащие заняли позиции возле Степанакерта, решил поехать в село Арав к внуку. В результате стрельбы машина превратилась в "решето", пожилой мужчина был убит, двое зятьёв - ранены. Отметим, что случай произошёл днём, при условиях ясной видимости.

Многочисленные подобные факты, вошедшие в доклад, включая сведения о пленении и обращении с гражданскими лицами, разрушают тезисы Азербайджана о том, что их действия не были направлены против мирного населения.

В основе всего этого лежит государственная политика Азербайджана - ненависть и расизм по отношению к армянам на этнической почве, которая всегда существовала. Азербайджанская власть никогда от неё не отказывалась.

Время от времени это пытаются прикрыть и представить себя миру миротворцами, чтобы ввести его в заблуждение, но реальная ситуация от этого не меняется. Доказательством являются описанные действия. И сейчас они продолжают продвигать свои захватнические планы в отношении Армении", - резюмировал Татоян.