Пятница, 19 Сентября 2025 11:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает духовную, культурную, идеологическую, когнитивную, информационную и психологическую войну против армянского народа и Армении, считает доктор политических наук, кандидат технических наук, эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Грачья Арзуманян.

Эксперт констатировал, что об этом в очередной раз свидетельствует проект закона, который имеет целью придать идеологии "Реальной Армении" статус государственной.

"Перечисленные выше типы войн можно расширить и главное осознать и принять - это война. Пашинян ведет войну против армянского народа с целью сохранения власти, опираясь на поддержку враждебных центров силы.

Предыдущие кампании данной войны свежи в памяти. Можно вспомнить арцахскую кампанию, когда Пашинян единолично, не имея хотя бы мандата парламента, отказался от Арцаха и арцахского наследия армянского народа, стремясь превратить пережившее Мец Егерн арцахское армянство во врагов армянского общества", - отметил он.

По его словам, затем кампания отказа от Западной Армении и Исторической Армении и последовавшая атака на Арарат, которая вызвала в обществе жесткую реакцию. Эксперт обратил внимание, что не давая армянскому обществу прийти в себя, последовал новый удар и агрессия уже против Армянской Апостольской церкви, как религиозного института и краеугольного камня армянской идентичности. И вновь жесткая реакция армянского народа принудила премьер-министра временно отступить, затихнуть.

"И вот новая кампания и атака на Арарат, и намерение придать суррогатной идеологии " "Реальной Армении" статус государственной, защищаемой законом. Закон, который закрепит в законодательном пространстве требование к армянскому обществу отказаться от своей истории, Арарата, Мец Егерна - отказаться от Исторической Армении и коллективной памяти, превратиться в манкуртов", - продолжил Арзуманян.

При этом он констатировал, что можно говорить о традиционной форме поведения тоталитарных и авторитарных режимов, придающих государственной идеологии статус закона - большевизм, нацизм, маоизм, чучхе и др.

"Авторитарный лидер и его окружение (высшее военно-политическое руководство) стремятся сосредоточить в своих руках всю полноту власти, закрепляя ее в правовом и идейном поле, и Пашинян не раз был замечен в таком поведении. Никакого желания вспоминать, сколько раз он заявлял, что он и есть правительство и власть в Армении, сколько раз он действовал вне конституционного поля, единолично, не ставя в известность хотя бы парламент, исполнительную и судебную ветвь власти.

Таким образом, придание "Реальной Армении" статуса государственной идеологии в законодательном поле создаст правовые основания для преследования членов армянского общества, которые не намерены отказываться от Арарата, ААЦ, Исторической Армении и памяти о Мец Егерна и прочее", - уверен Арзуманян.

Эксперт обратил внимание на то, что Пашинян прибегает к ведению войны в правовом пространстве (lawfare), расширяя список форм войны, ведущихся против армянского народа. Он считает, что рассуждения премьер-министра о "легитимности" в этом смысле получают свое объяснение, причем Пашинян и его властная команда, похоже, действительно не понимают разницы между терминами "легитимность" и "легальность".

"У премьер-министра Армении нет легитимного права говорить в качестве общенационального лидера. Он может говорить от имени поддерживающего его явного меньшинства населения Республики Армения, но не армянского народа, большинство которого проживает вне границ армянского государства.

В складывающейся ситуации каждому из нас надо делать выбор, о котором писал недавно: вы за Пашиняна и "Реальную Армению" или за Арарат, ААЦ, Историческую Армению, - право на историческую память и память о Мец Егерне? Надо отвечать - каждому и всем вместе, и для начала можно зайти и проголосовать за законодательную инициативу", - подытожил Арзуманян.