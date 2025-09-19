Пятница, 19 Сентября 2025 11:00

АрмИнфо. Агрессия Азербайджана против Арцаха происходила в условиях молчаливого согласия и преступного бездействия властей Армении и международных акторов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, напомнивший о трагедии двухгодичной давности.

"В результате нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года погибло 244 человека, 11 из которых - мирные жители. В настоящее время 11 человек считаются пропавшими без вести. В результате этой операции около двух десятков армян оказались в азербайджанском плену и предстали перед судом по сфабрикованным обвинениям. Азербайджанскому нападению предшествовал знаменитый Пражский саммит 2022 года, на котором Пашинян согласился признать Арцах частью Азербайджана. За этим последовала жестокая блокада Арцаха, в критический момент которой и началось нападение Азербайджана.Эта агрессия происходила в условиях молчаливого согласия и преступного бездействия властей Армении и международных акторов. Арцах был обезлюден, и параллельно с этим международное право зафиксировало его гибель. Вечная слава тем, кто погиб, защищая Родину. Скорейшего возвращения всем армянам, находящимся в азербайджанских тюрьмах", - написал парламентарий.