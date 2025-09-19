Пятница, 19 Сентября 2025 10:45

АрмИнфо. В Гааге глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем Постоянной палаты третейского суда Марчином Чепелаком.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили последовательное расширение активного участия Армении в международных правовых площадках, важным проявлением которого является выраженная Арменией политическая воля присоединиться к учредительным конвенциям Суда.

Арарат Мирзоян и Марчин Чепелак обменялись мнениями о новых возможностях, открывающихся в результате членства Армении в Суде, перспективах сотрудничества в сфере мирного урегулирования международных споров и укрепления верховенства права.