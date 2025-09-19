Пятница, 19 Сентября 2025 10:44

АрмИнфо. В рамках переговоров с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Центр химии и технологий ОЗХО.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян ознакомился с основными направлениями деятельности центра, включая инновационные возможности лаборатории и экспертные исследования.

В ходе организованной экскурсии директор центра и отраслевые должностные лица представили инициативы, реализуемые центром в рамках мандата ОЗХО, особенности работы в соответствии с современными тенденциями.