Пятница, 19 Сентября 2025 10:41

АрмИнфо. Ко Дню независимости Армении в различных учреждениях культуры, подведомственных Министерству образования, науки, культуры и спорта, запланировано проведение ряда мероприятий.

Согласно сообщению МОНКС, при поддержке Министерства 21 сентября в Историческом музее Армении откроется беспрецедентная международная выставка "Священный диалог: от Лувра до Музея истории Армении". В рамках этой эксклюзивной выставки впервые в Армении будут представлены 16 выдающихся экспонатов из коллекции Лувра. Выставка продлится шесть месяцев, до марта 2026 года.

В сотрудничестве с Министерством и Общественным телевидением Армении 21 сентября в городе Армавир состоится фестиваль в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении.