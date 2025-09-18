Четверг, 18 Сентября 2025 21:11

АрмИнфо.Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Армении Мехди Собхани, завершающего свою дипломатическую миссию.

Отмечается, что президент приветствовал посла и поблагодарил его за последовательные усилия, проявленные им в период его пребывания в должности, что способствовало повышению уровня отношений между Арменией и Ираном. <За время вашей работы вы добились значительных успехов>, - сказал он, выразив надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.

Посол, поблагодарив за приём, выразил благодарность за поддержку и эффективную работу, оказанные ему президентом Республики и руководством Армении в период его дипломатической миссии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня многоотраслевого сотрудничества между двумя странами. Стороны отметили эффективное взаимодействие между Арменией и Ираном в сфере развития транспортной и энергетической инфраструктуры, что является прочной основой для расширения взаимодействия.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о региональных реалиях, в контексте которого посол подчеркнул, что Иран поддерживает усилия Армении по установлению мира в рамках основополагающих принципов территориальной целостности и суверенитета. Президент Республики выразил признательность за чёткую и последовательную позицию, неоднократно озвученную иранской стороной. На встрече также обсуждалось постоянное развитие экономического сотрудничества, торговли и туристических потоков, подчеркнув большой потенциал. в этих областях.