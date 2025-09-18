Четверг, 18 Сентября 2025 21:09

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером снова назвал Армению Албанией, а Азербайджан - <Абербейджаном>.

<Мы урегулировали конфликт между Абербайджаном и Албанией. Она длилась годами и, казалось, никогда не будет разрешен. Если помните, премьер-министр и президент были у меня в кабинете>, - сказал он.

Между тем сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент США Дональд Трамп, назвавший Армению Албанией, исправил свою оговорку постом в соцсетях.

Ранее Трамп в интервью Fox News перепутал. Армению с Албанией, заявив, что завершил войны, которые считались неразрешимыми, в частности между Азербайджаном и Албанией. Позднее он написал соцсети Truth Social, что для него - честь помочь завершить войну между Азербайджаном и Арменией и <одновременно подружиться с двумя великими лидерами и людьми - президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном>. Он добавил, что это будет вечная дружба дня него и для США.

<Любой человек, любой руководитель страны исправляет свои опечатки, и президент США уже этот сделал в своей записи в <X>>, - сказал Никол Пашинян журналистам.

Когда главу правительства Армении спросили о наличии у него телефонного номера президента США, он ответил, что не может опубликовать список своих телефонных контактов. <При этом при необходимости могу опубликовать СМС-сообщения, но список контактов не могу>, - отметил Пашинян.