Четверг, 18 Сентября 2025 20:19

АрмИнфо. Россия в отношениях с Арменией исходит из позиции суверенного равенства. Об этом заявила 18 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о тезисах, распространяющихся в армянском информационном поле о <старшинстве Москвы> и том, что якобы российская сторона не готова учитывать самостоятельные решения Еревана.

<Мы по-прежнему исходим из объединяющих с Арменией, в том числе и перед лицом современных вызовов и основанных на общих ценностях и интересах глубинных связей>, - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, это позволяет характеризовать отношения не как партнерство, а как союзничество и ответственно во всех случаях и во все периоды относиться к выстраиванию отношений.

<Мы относимся к отношениям между Ереваном и Москвой, между Москвой и Ереваном с позиции суверенного равенства. Это принцип наряду с другими, такими, как взаимное уважение государственного суверенитета и независимости, невмешательства во внутренние дела, территориальная целостность, нерушимость границ, зафиксированы в основополагающих для наших связей документах>, - отметила она.

Как подчеркнула официальный представитель российского МИД, она <ни разу не слышала, чтоб кто-нибудь назначал ведущих или ведомых>.

<Помогать, помогаем, когда просят и когда мы можем эту помощь предложить инициативно, это есть. Но никогда, вот так, роли никто здесь не распределял: < >: Москва всегда уважала выбор республики, с неизменным вниманием прислушивалась к аргументам, доводам армянских друзей, учитывала их самостоятельное решение, имела свою точку зрения на происходящее, но всегда относилась с уважением к суверенитету этой страны. Рассчитываем, что партнеры будут аналогичным образом относиться к обеспокоенностям российской стороны и принимать их в расчет>, - заключила Мария Захарова.