Четверг, 18 Сентября 2025 17:31

АрмИнфо. Российская сторона неизменно выступает за скорейшее примирение Еревана и Анкары. Об этом 18 сентября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь процесса армяно-турецкой нормализации.

Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно, в том числе на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова принимала участие в международных встречах, посвященных этой теме. Она назвала неслучайным, что первый раунд этих переговоров, так сказать на нынешнем этапе, прошел в Москве в 2022 году.

"Рассматриваем нормализацию отношений между Арменией и Турцией как одно из обязательных предпосылок восстановления прочного мира и обеспечения устойчивого развития на Южном Кавказе. Готовы и далее поддерживать усилия армянских и турецких партнеров по заданному направлению, в том числе в рамках региональной платформы "3+3" ", - сказала дипломат.

При этом она добавила, что в Москве рассчитывают, что при выработке договоренностей между Анкарой и Ереваном будут должным образом учтены реалии на земле и долгосрочные интересы соседей по Южному Кавказу. По ее словам, для этого важно исключить деструктивное вмешательство внерегиональных игроков и без того непростой переговорный процесс.

6-й раунд армяно-турецких переговоров по нормализации отношений прошел 12 сентября в Ереване. Стороны договорились продолжить реализацию достигнутых ранее договоренностей.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян. Ереван и Анкара провели несколько раундов переговоров.

В ходе 4-ого раунда переговоров 1 июля 2022 года в Вене стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Однако, это договоренность пока так и осталась на бумаге.

Стороны также договорились о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.