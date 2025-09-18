Четверг, 18 Сентября 2025 17:26

АрмИнфо. 18 сентября 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза» официально открылся Инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2025). Масштабное событие собрало более 800 зарубежных и местных делегатов, готовых обсуждать инвестиционный потенциал страны.

Форум начался с пленарной сессии под названием «Инвестиционная привлекательность Туркменистана как фактор стратегической эффективности». Сессию модерировал Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане.

С основными докладами выступили влиятельные мировые эксперты. Среди них — Беатрис Лус Масер Маллор, исполнительный директор Всемирного банка, и Рабаб Фатима, заместитель генерального секретаря ООН, которая присоединилась к обсуждению в онлайн-формате.

Министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов представил стратегию правительства по привлечению иностранных инвестиций и обеспечению стабильного экономического роста.

В рамках пленарной сессии с докладом выступил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов. В своём обращении он обозначил ключевые факторы, которые делают страну надёжным партнёром для международного бизнеса, подчеркнув, что инвестиционная привлекательность Туркменистана напрямую связана с его стратегией развития и внешней политикой.

Заместитель Генерального секретаря ООН Рабаб Фатима выступила с видеообращением к участникам Инвестиционного форума в Авазе. Она высоко оценила лидерство Туркменистана в продвижении интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (СНВМ), и представила новые инициативы ООН, направленные на привлечение инвестиций.

В течение двух дней форума состоятся тематические сессии, посвящённые приоритетным секторам экономики.

Организаторами TIF 2025 выступают Министерство финансов и экономики Туркменистана и Министерство иностранных дел Туркменистана.