Четверг, 18 Сентября 2025 16:52

АрмИнфо. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев поздравила последнего с достижениями в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижении мирной повестки.

Как сообщает АПА, Кос сказала, что Европейский Союз и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

Комиссар ЕС отметила, что между Евросоюзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в энергетической сфере. Она также подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития взаимодействия в транспортном секторе.

В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня в регионе. Он также добавил, что существуют хорошие возможностей для налаживания транспортных связей в регионе.

На встрече было сообщено о значительном увеличении объемов грузов, поступающих из Центральной Азии в Азербайджан по Среднему коридору, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.