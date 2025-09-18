Четверг, 18 Сентября 2025 16:12

АрмИнфо. Правительственная пропаганда утверждает, что альтернативы TRIPP, больше известной, как "Путь Трампа" нет, а оппозиция не может предложить никакого другого мирного плана. Мы уже разработали программу "Зангезурский транспортный узел", которая включает в себя TRIPP плюс строительство железных дорог в логике БРИКС. Об этом на странице партии Армянский национальный конгресс в Facebook пишет зампред АНК Левон Зурабян.

"Мы не откажемся от TRIPP, поскольку отказ от международных соглашений приведёт к негативным последствиям, но мы объединим строительство железной дороги "Север-Юг" с ТРИПП, что также позволит объединить экономические интересы стран БРИКС с интересами других стран региона. А Зангезур, объединив интересы всех геополитических игроков через консорциум, станет транспортным узлом, в котором все страны будут получать свою долю. Это позволит нам иметь не только одного гаранта безопасности и экономики в лице США, но и участие Америки, России, Ирана, Индии и Китая, превратив Зангезур в перекрёсток геополитической гармонии и региональный транспортный узел. Это станет "сделкой века" для Армении и обеспечит устойчивый мир и развитие. Это уже детально спланированная и разработанная программа, которую я скоро опубликую", - написал Левон Зурабян.