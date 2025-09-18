Четверг, 18 Сентября 2025 16:04

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас на встрече 18 сентября обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОЗХО.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян подчеркнул, что Ереван придает важность активному участию Армении в деятельности организации посредством реализации мандата ОЗХО и, в этих целях, посредством эффективного международного сотрудничества и использования имеющегося опыта.

Арарат Мирзоян и Фернандо Ариас обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых для решения текущих и новых задач в динамично развивающихся условиях международных отношений. Были также затронуты вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта.